Ação pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids ocorre neste sábado

Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, o projeto Viva Melhor Sabendo Salvador, do Grupo de Apoio e prevenção à Aids (Gapa), realiza neste sábado, 1º, uma caminhada com unidades móveis para testagem de HIV e sífilis do Porto da Barra ao Farol.

A ação tem como objetivo contribuir no diagnóstico e tratamento precoce do HIV e melhorar a atenção dos serviços se saúde públicos da capital baiana, com foco na população jovem.

Por meio da Declaração de Paris, assinado pelo município de Salvador, a meta até 2020 é de que 90% das pessoas infectadas conheçam seu estado sorológico e recebam terapia antirretroviral ininterruptamente pra que tenham supressão viral.

