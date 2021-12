Ação pela vida de bebês é lançada na Bahia

A Bahia é o segundo estado do país com a maior taxa de mortalidade neonatal (até 28 dias de vida). O dado foi apresentado, nesta segunda-feira, 17, pelo Ministério da Saúde (MS), durante lançamento nacional de estratégia para reduzir os índices dos dez estados com taxas maiores que a média nacional (9,9/mil nascidos vivos).

Batizada de Estratégia Qualineo, a ação foi lançada na maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto pela consultora técnica do MS Liliane Augusto.

Na apresentação da estratégia, que é voltada para a melhoria de assistência do bebê de alto risco, ela apresentou dados de 2014, onde a Bahia aparece com uma taxa de 13,3 bebês mortos para cada mil nascidos vivos.

O estado perde apenas para o Amapá, que apresenta taxa de 16,2/mil nascidos vivos. Na terceira e quarta posição estão, respectivamente, Piauí (13,3) e Pará (12,5). Dos dez estados-alvos da ação, o Mato Grosso (12,4) é o único que não faz parte das regiões Norte e Nordeste.

O subsecretário estadual de Saúde, Adil José Duarte Filho, considerou a ação importante. Questionado sobre os motivos para a taxa na Bahia, ele disse que não tinha dados específicos e que não achava a distância de 13,3 para a média nacional de 9,9 “tão crítica”. “O que nós sabemos é que isso é identificado em nível de Ministério da Saúde e foi trazido para a gente. Nesse momento, foi apresentada uma proposta para que nós tentássemos reduzir. Não foi só a Bahia. Foram identificados outros estados”.

Integração

Segundo a consultora técnica do MS, a ação, que será realizada durante dois anos, tem como objetivo reduzir estes índices por meio dos programas já existentes, mas que ainda carece de integração entre eles. “O Qualineo é uma estratégia que visa pegar os programas que o ministério já tem e foram ofertados para os estados e municípios, e fazer com que eles conversem, trabalhem em conjunto”, disse.

Liliane citou alguns exemplos: “Não adianta a gente ter aqui uma unidade-canguru excelente se a gente não tem um banco de leite que forneça leite para esse bebê prematuro. Não adianta a gente ter bastante leito de UTI neonatal se a gente não tem uma qualidade na gestão desses leitos, uma qualidade de assistência, uma prevenção de infecção hospitalar”.

Há, também, o objetivo de fazer com que “estado converse com municípios”. “Não resolve ter uma boa investigação de óbitos se eu não sei o que fazer com esse resultado. Então, é tentar fazer todas essas estratégias conversarem. Tentar promover bons encontros dentro dos estados e municípios para melhorar a assistência e com isso reduzir a mortalidade”, acrescentou.

A estratégia do MS será colocada em prática por meio oficinas com gestores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros profissionais envolvidos na assistência neonatal das maternidades do Hospital Roberto Santos, no Saboeiro, do professor José Maria de Magalhães Neto, no Pau Miúdo, e da Climério de Oliveira, em Nazaré.

Nos encontros, haverá exposição de casos clínicos sobre os principais motivos de morte entre recém-nascidos. “É como se fosse um teatro. Só que não vai ser uma peça. Vai ter caso clínico para a gente sentar, estudar, conversar e ver o que a gente pode fazer para aparar as arestas”, afirmou Liliane. Ao final, serão concedidos “selos Qualineo” para unidades que melhorarem seus indicadores.

Dentre as principais causas da mortalidade neonatal em todo o país estão, segundo o MS, a prematuridade, que está relacionada à assistência materna, e as infecções, além de malformações do feto.

Segundo Liliane, a falta de leito nas unidades hospitalares também é um dos motivos. “É, mas a gente tem que equalizar os leitos que não são bem distribuídos. Às vezes, falta em um lugar, mas tem em outro”, frisou.

