Ação oferece serviços gratuitos na Arena Fonte Nova

Serviços gratuitos de saúde, beleza, gastronomia, administração e preparação profissional serão oferecidos neste sábado, 18, das 9h às 13h, na Arena Fonte Nova. Trata-se da segunda edição do evento Instituto Mix pelo Brasil, que é aberto ao público.

Entre os serviços disponibilizados estão aferição de pressão arterial, instruções de saúde e massagem relaxante. Os estudantes e professores dos cursos de estética do Instituto Mix Social também vão prestar serviços de cabeleireiro, barbearia e manicure (esmaltação).

Os participantes também serão orientados sobre preparação de currículo, produção de alimentos para a venda e atuação na área de estética.

Ao todo, são 300 atendimentos, voltados principalmente para a comunidade do entorno da Arena. As inscrições devems er feitas pelo site do Instituto Mix Social.

