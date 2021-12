Ação leva serviços gratuitos a moradores de Castelo Branco

O Procon Comunidade estará, entre os dias 15 e 18 de abril, das 9h ás 16h, no Centro Social Urbano (CSU) de Castelo Branco, em Salvador, com uma série de serviços gratuitos para população.

O projeto oferece atendimento preliminar, Carta de Informação Preliminar (CIP) e distribuição de material educativo, a exemplo de cartilhas e exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, a população terá acesso à palestra “Educação financeira nos CSU”, que aborda questões sobre economia doméstica e consumo consciente.

O foco do projeto Procon Comunidade é auxiliar cidadãos com dificuldade de se deslocar aos postos do órgão e que necessitam de orientações no processo de relações de consumo.

