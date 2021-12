Ação fiscaliza trabalho infantil em Salvador

Um homem fantasiado do personagem Homem-Aranha atraiu a atenção de motoristas e pedestres que passavam, na noite desta sexta-feira, 21, pela região do Parque de Exposições, na avenida Paralela, em Salvador.

Se nos quadrinhos o herói mirava os inimigos, em Salvador o “aracnídeo” abraçou a campanha contra o trabalho infantil, pois no local é comum a presença de jovens que vendem amendoim torrado.

Na ação desta sexta, que contou com a presença de agentes do Conselho Tutelar de Itapuã e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o personagem distribuiu panfletos de conscientização sobre a necessidade de a criança frequentar a escola, ao invés de trabalhar.

“A vestimenta do personagem torna mais lúdico o diálogo com as pessoas”, explica o responsável pela ação, Ubirajara Azevedo. Ele, que além de voluntário é guarda municipal da capital, conversou com alguns jovens vendedores de amendoim.

“Questiono sobre o motivo de eles estarem na rua, além de perguntar se os adolescentes querem participar de uma seleção de jovem aprendiz”, conta.

Carlos*, que tem 17 anos e vende amendoim nas ruas da cidade, se interessou pela proposta. Ele foi contatado por agentes do Conselho Tutelar para conversar com a família e iniciar o procedimento.

Feito o cadastro no conselho, os jovens são orientados a procurar vagas de estágio nos serviços de intermediação de mão de obra para estudantes.

Demanda

A rápida conversa com os motoristas enfatizou a importância de não consumir os produtos comercializados nas ruas por crianças e adolescentes.

Segundo o coordenador de combate ao trabalho infantil da SRTE, Antônio Ferreira, a demanda dos motoristas perpetua a presença de jovens nas ruas.

“Às vezes, a pessoa fica com pena e compra um amendoim, achando que vai ajudar a família do adolescente, mas isso contribui para a manutenção de um ciclo que afasta o jovem da escola”, defende Antônio.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

