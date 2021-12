O Farol da Barra foi ponto de encontro de mais de 200 pessoas, nesta quinta-feira, 15, durante o evento global EntreOlhares, que visa aproximar os cidadãos no mundo.

Em Salvador, gente de vários locais confirmou presença no Facebook e compareceu ao experimento de conexão humana, cujo objetivo é promover a interação real entre indivíduos e estreitar laços afetivos.

Ao chegar no Farol, os participantes se deparavam com cartazes em que estavam estampadas as seguintes frases: "Para onde foi a conexão humana? Compartilhe um minuto de contato olho no olho para descobrir..."

Da Redação Ação estimula interação direta entre indivíduos na Barra

Com o advento das novas tecnologias, ao mesmo tempo em que a sociedade ganha novos valores perde alguns. Por isso, o The World Biggest Eye Contact Event - ação global pensada pela instituição australiana The Liberators International, que nasceu nas redes sociais - ocupou as ruas de vários países no mundo.

No Brasil, não foi diferente: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Salvador foram os estados que participaram da ação simultânea global.

Pessoas que nunca haviam se encontrado reservaram um tempo do dia para olhar nos olhos, conversar e interagir com outras por meio do contato real.

"Eu soube pelo Facebook e achei muito legal, porque sinto falta disso. Vejo colegas todos os dias, mas não olhos nos olhos. E ver o outro é demonstrar carinho, sentir emoção e sentir-se amado, inclusive cancelei minha página no Face porque sofria com depressão", contou a estudante Maria Paula.

Sociedade em rede

Uma característica marcante da sociedade moderna é a presença das novas tecnologias, que superam fronteiras e mantêm milhões de pessoas conectadas no mundo através da rede mundial de computadores. Mas, segundo estudiosos, o contato virtual não tem suprido necessidades reais das relações humanas

Especialista em psicologia humanística e um dos organizadores do evento, o advogado José Maria Dutra ressalta que ações como esta são importantes para fortalecer a comunicação não violenta, para as pessoas compreenderem que precisam umas das outras.

Outra organizadora do encontro, Daniella Araújo afirmou que o EntreOlhares superou as expectativas, dando provas de que a humanidade está precisando desse tipo de contato. "Apesar de tantas informações, as pessoas estão desconectadas", acredita ela.

