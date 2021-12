Ação estimula inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Será realizada nesta quinta-feira, 26, a 6ª edição do Dia D de Inclusão Profissional das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. O evento ocorre, das 7h às 17h, no Terminal Rodoviário de Pituaçu.

A iniciativa visa fortalecer as políticas de empregabilidade para pessoas com deficiência, e assim, aproximar as empresas e os trabalhadores. A ação, que é promovida pela Secretaria do Trabalho, Empego, Renda e Esporte (Setre), irá oferecer serviços de intermediação de mão de obra, emissão de Carteira de Trabalho e do Passe Livre, além de oficina de construção de currículos e orientação para o mercado de trabalho.

A Setre possui expectativa de que sejam ofertadas em média 700 vagas de emprego, estimando o atendimento de mais de 1.200 profissionais com deficiência e reabilitados. No evento estarão aproximadamente 50 empresas, que realizarão processos seletivos de forma presencial.

A ação é feita em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE), Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Ministério Público do Trabalho e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

