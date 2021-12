Ação em shoppings de Salvador detecta situações de trabalho infantil

Situações de trabalho infantil foram detectadas em quatro shoppings de Salvador durante um mutirão realizado neste fim de semana. A ação foi realizada nos shoppings da Bahia, Salvador, Paralela e Salvador Norte, por representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Segundo informações do grupo de trabalho formado para esta ação, a predominância é de crianças e adolescentes sendo utilizadas para fins de mendicância, abordando pessoas em lojas e caixas eletrônicos, além da atuação em praças de alimentação e nas vias públicas de acesso aos centros comerciais.

“Adolescentes circulam entre os shoppings e há apoio de adultos que utilizam a condição daqueles para manterem círculos viciosos de exploração. A partir da banalização desta permanência nos locais, outras violações podem ocorrer, como uso de substâncias psicoativas, exploração ou abuso sexual, trabalho ilegal, entre outras infrações”, explica o presidente do CMDCA, Renildo Barbosa.

De acordo com Renildo, a ação foi realizada com o apoio e diálogo constante com representantes dos shoppings centers.

adblock ativo