Ação em Marechal Rondon acaba com um morto

Uma ação da Rondesp BTS terminou com um jovem morto e dois feridos por volta das 21h30 de segunda-feira, 25, na Rua da Mangueiralocalidade do Inferninho, no bairro de Marechal Rondon. Após a ação, moradores recolheram as cápsulas dos projéteis que ficaram na rua. Na frente de apenas uma casa, um morador recolheu 17 cápsulas de calibres diferentes.

Em nota, o Departamento de Comunicação da Polícia Militar (DCS/ PM) informou que uma guarnição da Rondesp BTS foi à localidade após ser informada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre a ocorrência de tráfico de drogas e brigas no bairro.

"Os policiais militares foram surpreendidos por vários indivíduos armados e um intenso tiroteio entre criminosos rivais. Houve troca de tiros com os suspeitos e um deles foi atingido, sendo socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu", diz a nota enviada pela PM.

Moradores contestam a versão da polícia. "Não houve troca de tiros. Os meninos estavam sentados ali, naquele poste, conversando, quando os policiais chegaram já atirando", afirmou um homem, sob anonimato.

"Eram seis. Eles estavam sentados no passeio, conversando e tomando refrigerante. Nenhum deles estava com drogas ou armas. Os policiais deram tiros sem motivo nenhum. Eles não trocaram tiros", disse uma mulher. Segundo ela, o morto foi um jovem de 18 anos, de prenome Jonathan e conhecido por Tchan.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a ação da Rondesp BTS em Marechal Rondon é investigada pelo Departamento de Homicídios (DHPP), onde foi registrada como alto de resistência. Até o final da tarde desta terça-feira, 26, a polícia ainda não tinha a identificação do jovem morto. Os PMs apresentaram, no DHPP, um revólver de calibre 38 que estaria com a vítima.

Populares contaram ainda que um dos jovens levou dois tiros em uma das pernas, mas conseguiu fugir. A nota enviada pela Polícia Militar fala apenas de um jovem baleado, Railan Nascimento Souza, 18.

Ele foi atingido durante a troca de tiros entre os suspeitos e levado por populares ao Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, em ocorrência registrada no Posto da Polícia Civil do HGE, Railan afirma ter levado dois tiros durante uma tentativa de roubo praticada por dois homens.

Ele conta que correu e um dos suspeitos atirou, ferindo-o no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax.

