Ação desarticula quadrilha de traficantes no Calabetão

Uma quadrilha de cinco homens que controlava o tráfico de drogas no bairro Calabetão foi desarticulada nesta quarta-feira, 18, após 8 meses de investigação. O delegado responsável pelo caso, Glauber Eiji Uchiyama, do Departamento de Narcóticos (Denarc), apresentou a operação para a imprensa nesta tarde, que teve também o cumprimento de 12 mandados de prisão e um de busca e apreensão.

Fabrício Abreu dos Santos, o "Faísca", de 33 anos, líder da quadrilha, foi localizado na cidade de Amélia Rodrigues, de onde controlava o tráfico de drogas no Calabetão. José Fernando Lima Silva, o "Macaco", 22, Sólon Bispo do Amor Divino, 30, Rafael de Jesus Cerqueira, o "Pitho", 19, e Wesley Rodrigues da Cruz, o "Sic", 19, também fazem parte do bando.

Suspeito de assassinar um traficante rival conhecido por "Serra", em Valéria, em 2006, Fabrício também foi autuado por porte ilegal de arma, pois uma das pistolas apreendidas pertencia ao criminoso. Ele já responde pelo homicídio. A outra arma era de propriedade do traficante conhecido por "Cazuza", que fugiu do local antes da chegada dos policiais.

Todos os criminosos capturados seguirão para o sistema prisional e as armas apreendidas serão encaminhadas à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. O DHPP, por meio da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vai investigar a participação de Fabrício como mandante em outros homicídios ocorridos na região do Calebetão.

adblock ativo