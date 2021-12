Ação desarticula grupos especializadas em assaltos a carros-fortes em Salvador e Lauro

Organizações criminosas especializadas em assaltos a carros-fortes são o alvo da operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 21, pelas polícias Federal, Civil e Militar em Salvador e Lauro de Freitas. Participam da ação 100 agentes, que cumprem 15 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão.

Também são cumpridas medidas de bloqueio de contas bancárias utilizadas pelos investigados, que atuavam na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Federal (PF), os integrantes das quadrilhas roubavam os malotes com o dinheiro no momento do recolhimento pelas transportadoras de valores em estabelecimentos comerciais. A investigação conjunta foi iniciada em julho deste ano, para identificar e desarticular os grupos responsáveis pelos crimes.

“Ao longo das investigações foi possível identificar três grupos distintos, cujos integrantes eventualmente se associavam para a realização de alguns crimes. Foram comprovados pelo menos dois assaltos praticados pelos investigados durante o curso das investigações. Outros três assaltos foram frustrados em decorrência da intervenção policial. Dois integrantes dessas quadrilhas foram presos e um morto em confronto com a polícia”, ressaltou a PF, em nota.

Os investigados atuavam em conjunto e também isoladamente, em assaltos a estabelecimentos comerciais e outros delitos. Os investigados responderão pelos crimes de roubo, organização criminosa e associação para o tráfico.

