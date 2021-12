Ação de vacinação antirrábica registra baixa procura na capital

A menos de duas semanas para a finalização da campanha de vacinação antirrábica em Salvador, apenas cerca de 44 mil animais foram imunizados até o momento. Esses números são considerados baixos.

A estratégia que seguirá até o próximo dia 30 tem como objetivo imunizar pelo menos 200 mil cães e gatos contra raiva ao longo do período. “A vacina é a principal forma de prevenir a raiva, com 100% de letalidade zoonose. É importante que a população não deixe para a última hora”, alerta o veterinário Aroldo Carneiro, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O veterinário ressalta ainda que três casos de raiva silvestre em morcegos foram confirmados, nos bairros de Massaranduba, São Cristóvão e Brotas este ano em Salvador.

Alerta

“Mesmo os animais que não saem de casa sozinhos e vivem mais isolados em apartamentos devem ser vacinados, caso morcegos entrem nas residências e venham contaminar os animais de estimação”, declarou o especialista.

Os donos de animais de estimação poderão levar os bichos para imunização em 250 postos de saúde, distribuídos em todas as regiões da capital baiana.

O serviço é oferecido gratuitamente, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. A lista dos postos pode ser acessada pelo site da Secretaria Municipal da Saúde: www.saude.salvador.ba.gov.br ou pelo telefone 156.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

