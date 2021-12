Ação de saúde leva serviços gratuitos aos moradores da Federação

A ação de saúde do Hospital Salvador, com serviços e orientações gratuitas para a população, acontece neste sábado, 27, das 9h às 15h, no estacionamento da instituição, no bairro da Federação. Serão atendidas 200 pessoas que foram pré-cadastradas no Conselho de Moradores da Rua Miguel Lemos.

Entre os serviços que serão realizados estão aferição de pressão, glicemia, avaliação clínica e nutricional, ginástica laboral, palestra sobre Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e orientação para acompanhamento de patologias crônicas e oficinas.

O líder comunitário Edson Antônio de Jesus diz que a ação dará suporte à população que tem dificuldades no acesso ao sistema de saúde. “Atendimento na saúde pública é muito difícil. Muitos aqui não têm condições de arcar com os exames, por mais simples que sejam. Essa oportunidade que o Hospital Salvador abriu vai beneficiar centenas de pessoas que tanto precisam”, ressalta o líder comunitário.

