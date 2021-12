Ação de combate aos Aedes aegypti é intensificada para a Lavagem do Bonfim

A Prefeitura Municipal de Salvador tem intensificado as ações de prevenção e combate aos Aedes aegypti na localidade onde acontecerá a Lavagem do Bonfim. Nesta sexta-feira, 6, mutirões de limpeza estarão no bairro.

Essa é uma ação conjunta entre agentes de endemias do Centro de Zoonoses (CCZ), Limpurb e a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, que destina-se ao combate do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Eles vão percorrer a Avenida Beira Mar e Rua Visconde de Cabo Fio.

O início da ação coincide com a proximidade da Lavagem do Bonfim, que acontece na próxima semana.

adblock ativo