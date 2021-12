Ação de cidadania beneficia praça e Igreja do Bonfim

Neste sábado, 06, foi dia de lavagem da escadaria do Bonfim. Não a tradicional, que acontece no segundo domingo, depois do dia de Reis, no mês de janeiro de cada ano. Dessa vez, foi uma limpeza com água e sabão para limpar as escadarias do templo religioso mais famoso da Bahia, promovida pela Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação , Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado da Bahia (Seac). “Veja como os lastros da escadaria estão sujos”, disse o diretor executivo da Seac, o aposentado Theócrito Baptista, apontando para o caminhão de limpeza de uma das empresas associadas à Seac, que acabara de chegar a Colina Sacrada.

Theócrito contou que a lavagem da escadaria foi apenas parte de umas das ações da III Ação Nacional de Limpeza de Áreas Verdes. Na praça do Bonfim também houve atendimento à comunidade local, com oferecimento de serviços como aferição de pressão arterial, testes glicêmicos e ginástica laboral.

Problemas - Na fila para medir a pressão, a aposentada Alexandrina da Costa, que mora há mais de 30 anos no Bonfim, disse que ações do tipo são extremamente benéficas para a comunidade. “Não temos sequer um posto médico aqui”, disse dona Alexandrina, que afirma que, se alguém precisar de atendimento, tem de ser levado ao Hospital Irmã Dulce, no Largo de Roma. Segundo ela, outro aspecto que deixa a desejar na comunidade é a falta de segurança. “Eu fui assaltada em plena luz do dia aqui na praça do Bonfim. Dá para receber bem os turistas dessa forma?”, reclama dona Alexandrina.

Além da limpeza, a ação também podou e plantou árvores e grama na praça, que foi a terceira a ser beneficiada pelo projeto em Salvador. Nos anos anteriores, as praças do Campo Grande e da Piedade foram reparadas. “A maior dificuldade de realizar iniciativas como esta nas praças públicas de Salvador é a burocracia dos órgãos públicos”, explica Hilton Mar, também diretor da Seac.

“Adoção” - Segundo o Seac, na próxima semana, será realizada uma reunião no sindicato, com todos os representantes das 52 empresas afiliadas na Bahia, para decidirem sobre a adoção de uma praça para cuidados permanentes da Seac. “A ideia é fazer com que as empresas cuidem de uma praça, em sistema de revezamento”, afirmou Hilton Mar.

A praça que seria adotada seria a do Bonfim, que receberia três funcionários das empresas para cuidarem da limpeza, segurança e das plantas do jardim. “Ter alguém cuidando disso aqui permanentemente seria um sonho”, completa dona Alexandrina da Costa.

