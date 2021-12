Ação de bandidos deixa clima tenso no Eng. Velho de Brotas

O clima ficou tenso na noite desta quarta-feira, 13, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, após a via que dá acesso ao bairro ter sido bloqueada com dois ônibus. Um contêiner de lixo também foi incendiado no local.

Segundo informações de moradores, por meio do Whatsapp do Cidadão Repórter de A TARDE, a ação criminosa foi uma suposta represália por conta da morte de um traficante.

A Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom) não confirmou a informação, mas disse que foi registrado uma tentativa de assalto a um supermercado na localidade.

A polícia informou ainda que equipes da Rondesp e da 26ª CIPM/Brotas foram acionadas e fazem rondas na região.

