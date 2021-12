Ação da Transalvador busca bom trânsito na volta às aulas

Para reduzir os efeitos causados pelo fluxo de veículos nas proximidades das escolas e evitar congestionamentos, a Superintendência de Trânsito de (Transalvador) realiza, de hoje ao dia 26, entre 11h e 14h, a Operação Volta às Aulas.

A ação da Transalvador objetiva conscientizar pedestres e motoristas a respeito do comportamento neste período. Dez educadores para o trânsito do órgão participam da operação.

Estão sendo distribuídos informativos e orientações sobre embarque e desembarque aos condutores de veículos, além de informações sobre transporte seguro de crianças.

As ações acontecem no entorno das escolas Maristas (Patamares), Dom Bosco (Paralela), Anchieta, Integral (ambos na Pituba), Sartre COC, Girassol, (ambos no Itaigara), Salesiano (Nazaré), Gurilândia (Federação), Antônio Vieira (Garcia) e Módulo (Caminho das Árvores). As instituições estão em pontos que, nos horários de pico, podem levar aos congestionamentos.

"A nossa operação terá vários desdobramentos, sendo esta, no entorno das escolas, o primeiro. A gente espera que as instituições sejam parceiras", explica a gerente de educação para o trânsito da Transalvador, Mirian Bastos. Na etapa seguinte, as escolas poderão solicitar ao órgão, gratuitamente, a realização de palestras com profissionais de educação no trânsito [saiba mais no texto ao lado].

A operação volta às aulas terá o apoio da Guarda Municipal e técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Juntos, serão responsáveis pela fiscalização com o objetivo de inibir atuação de veículos escolares clandestinos. Somente segundo dados da rede de ensino do município, 140 mil alunos começam o ano letivo. Na rede estadual são 835.152 estudantes, milhares deles em escolas da capital.

O ano letivo de parte das escolas privadas começou antes do Carnaval, mas as aulas tiveram que ser suspensas por conta do recesso. As instituições da rede privada também retornam às atividades hoje.

