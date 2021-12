Ação da PM distribui peixes para moradores da Boca do Rio

Uma ação da Polícia Militar da Bahia liderada pela 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Imbuí/Boca do Rio), entregou cerca de meia tonelada de peixe, na tarde desta quinta-feira, 1°, na região conhecida como Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

A ação que comemora a Semana Santa beneficiou cerca de 250 famílias carentes daquela região, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o comandante da 39ª CIPM, major Márcio Alcântara, os alimentos foram doados por um empresário que preferiu permanecer no anonimato. "Estamos estreitando os laços com o conselho comunitário e vamos fazer uma ação social de cestas básicas nas próximas semanas", afirmou o oficial.

