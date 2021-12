Ação criminosa é realizada com a ajuda de olheiros

A ação ilegal se dá de forma organizada, com o auxílio de olheiros. Um deles estava sentado em um ponto de observação, no topo da duna e se levantou ao notar a presença do fotógrafo de A TARDE.



No caminho, outros homens estavam em carros, motocicletas e caminhonetes, equipados com telefones celulares, monitorando a entrada da localidade.



O carro da equipe de reportagem passou a ser seguido por um veículo Ford Fiesta de cor vermelha. O motorista chegou a pará-lo próximo ao do jornal. A sensação era de total insegurança. Por este motivo não foi possível, sequer, identificar a placa do Fiesta. O local é deserto e, no percurso, foi possível ver três carros queimados em uma área de vegetação.



A TARDE constatou que o Ford Fiesta que seguia o carro do jornal estacionou em frente a um imóvel que comercializa areia na entrada de Jauá. Outros veículos, que rondavam a área de exploração também pararam em frente à mesma casa.



Moradores alertaram a equipe quanto ao grupo. "Tenham cuidado, eles são mafiosos. Vocês estão sendo vigiados agora", disse uma pessoa da comunidade.

