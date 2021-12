O metrô de Salvador foi palco nesta quarta-feira, 13, de uma ação que integra os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. “As Mina no Metrô” reuniu artistas circenses e de dança, representantes de movimentos de mulheres e sociais, que partiram da Estação Rodoviária às 14h, com destino à Estação Mussurunga.

A programação contou com a performance do grupo de dança Deslimites - parte do espetáculo “Há violência no silêncio?” - em que as bailarinas expressam sentimentos e fragilidades das mulheres em situação de violência. Ao chegar ao destino, todas as participantes desembarcam para uma ação do grupo de palhaçaria Nariz de Cogumelo junto a transeuntes e passageiros.

Promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a ação tem o objetivo de sensibilizar os usuários do metrô para a prevenção e o combate ao assédio no transporte público, incluindo a distribuição de adesivos da campanha Respeita as Mina.

Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada esse ano, 10,4% das mulheres - equivalente a 5,2 milhões - já foram assediadas fisicamente no transporte público no País. O assédio é ainda mais frequente entre as jovens (17% disseram ter sido assediada). A pesquisa teve abrangência nacional e ouviu a população adulta com 16 anos ou mais.

Da Redação Ação conscientiza usuários do metrô para combate ao assédio

adblock ativo