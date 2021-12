Ação conscientiza banhistas para manter a limpeza nas praias

No Dia Mundial da Educação, comemorado no sábado, 28, estudantes e professores do curso de administração da faculdade Unime realizaram o Projeto Praia Limpa, mutirão de conscientização ambiental com coleta de lixo descartado na praia de Piatã e repasse de orientações para os banhistas.

Os participantes do mutirão, que faz parte da Calourada Solidária da Unime, recolheram materiais recicláveis que serão encaminhados para a Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental - CAMAPET, no próximo 21 de maio.

“Estamos na terceira edição da nossa Calourada Solidária e a primeira vez que a gente pensou este mutirão. A metodologia da calourada atual é o que chamamos de P+L ou Praia mais Limpa”, explicou a professora de estatística Eulina Santos, idealizadora do Projeto Praia Limpa.

O material que foi retirado da praia fará parte da exposição que será montada na Unime de Salvador, localizada no Saboeiro, no dia 21 do próximo mês. A ideia é apresentar para o público os tipos de materiais que são mais encontrados em Piatã. Entre os mais comuns, estão os plásticos e os metálicos.

Para o estudante Elber Santana, de 24 anos, a escolha pelo dia onde se celebra a educação foi positiva para o objetivo de conscientização ambiental.

“A gente sabe que, no Brasil, as pessoas têm o costume de jogar o lixo nas ruas e praias. É importante orientar a população sobre os danos ambientais que isso causa. Pensando neste desafio, foi uma excelente ideia fazer esta ação no Dia da Educação”, conta Elber.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

