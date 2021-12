Ação conjunta das polícias Civil e Militar combate homicídios e tráfico em São Caetano

Uma operação conjunta entre equipes das polícias Civil e Militar apreendeu drogas e acessórios utilizados no comércio ilegal de entorpecentes nesta terça-feira, 22, na localidade da Rocinha, no bairro de São Caetano, em Salvador. Dois suspeitos flagrados na ação também foram conduzidos à delegacia.

A iniciativa de combate a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) que busca ligados à disputa por pontos de vendas de drogas, contou com a participação de equipes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), do Comando de Policiamento Regional Atlântico (CPRC – BTS), da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) e da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pirajá).

Na ação foram apreendidos porções de maconha, embalagens vazias, crack, duas balanças e roupas camufladas. “Nosso objetivo é combater as ações desses grupos criminosos”, completou o coordenador da 3ª DHPP, delegado Oscar Vieira de Araújo Neto.

