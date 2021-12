Ação combate importação irregular na BA e em outros estados

A Receita Federal, o Departamento de Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta terça-feira, 26, a Operação Expresso Canadá que teve como alvo empresas, escritórios de despachantes aduaneiros e agentes públicos que atuavam nos aeroportos de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Foram cumpidos 10 mandados de prisão temporária (nove em Belo Horizonte e um em Salvador).

O grupo sonegou cerca de R$ 20 milhões no desvio de mercadorias importadas submetidas ao regime de Transito Aduaneiro e no desembaraço de mercadorias com falsa declaração de conteúdo.

Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária, 16 conduções coercitivas e 21 mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas e nas residências dos envolvidos, escritórios de despachantes aduaneiros e em repartição pública em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vila Velha (ES) e Brasília. Participam da operação 26 servidores da Receita Federal e 78 policiais federais.

Investigação

Em 2014, a Receita Federal apontou indícios de fraudes que deram início a investigações coordenadas pela PF. Foi identificada uma organização criminosa que praticava descaminho de mercadorias importadas de Miami, nos Estados Unidos (eletrônicos, material de informática, suplementos alimentares entre outros), declarando como se fossem arame e impressoras que têm alíquota de imposto reduzida.

Pelo regime de Trânsito Aduaneiro, os produtos, quando chegavam ao Brasil, eram enviados do Rio de Janeiro ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Belo Horizonte, onde os importadores contavam com a colaboração de servidores públicos.

Essa prática de substituição de mercadorias estrangeiras de alto valor agregado por outras de baixo valor ou com imposto subsidiado era realizada mediante a apresentação à Receita Federal de documentos com falsa declaração de conteúdo.

O nome da operação faz referência ao bairro Jardim Canadá, da cidade de Nova Lima, onde um galpão funcionou como depósito de mercadorias da organização.

O material apreendido na operação será analisado pela Receita Federal e demais órgãos envolvidos. Além das empresas importadoras e facilitadores do esquema fraudulento, poderão ser multados e responder pelos crimes investigados os adquirentes das mercadorias ilegalmente importadas. Estão sendo apurados os crimes de descaminho, contrabando, facilitação ao contrabando e descaminho e organização criminosa, além dos delitos contra o sistema financeiro nacional.

