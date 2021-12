Ação católica para lavagem rende polêmica

Quando o cortejo com as baianas chegar ao adro da Igreja do Bonfim, na próxima quinta-feira, vai encontrar uma recepção católica. O grupo será formado pelos participantes da Lavagem de Corpo e Alma, primeira representação oficial da Igreja Católica no evento que acontece desde o século XIX. Vale lembrar que a lavagem não é o mesmo que a Festa do Bonfim. Mas a iniciativa católica que poderia ser recebida como o fim da resistência da instituição à lavagem recebe mais críticas que aplausos.

A caminhada católica vai sair às 8 horas da porta da Igreja da Conceição da Praia. O cortejo oficial liderado pelas baianas e organizado pela prefeitura com o apoio do governo do Estado, sai às 9 horas do mesmo local.



Reitor da Basílica de Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim- , o padre Edson Menezes afirma que seu objetivo ao organizar a caminhada nasceu da demanda de devotos. "Costumo ouvir críticas sobre violência e consumo de bebidas na lavagem. Eu senti o dever de dar uma resposta pastoral participando do evento", acrescenta.

Segundo ele não dá para participar do cortejo oficial, porque o os objetivos são diferentes. "O nosso objetivo é evangelizar, marcar a presença da Igreja e não tem propósito de divisão. É um lugar que queremos ocupar na lavagem que possa transmitir um exemplo pelo nosso testemunho sem bebida alcóolica e sem drogas".

De acordo com o padre a caminhada estará aberta a quem vai para a lavagem com uma proposta mais devota, como pagar promessas. "São vários grupos que saem de lá e nós também vamos sair. A lavagem é democrática e tem lugar para todos",

Contraste

Mas, para especialistas em questões de cultura e religiosidade, o problema está na abertura para uma interpretação de que os católicos são os puros e corretos em contraste com os que vão participar da parte mais lúdica que caracteriza a lavagem. "Essa invenção do padre de sair na frente do cortejo fica parecendo uma competição. Sair na frente como se fosse o dono é muito antipático", aponta o doutor em antropologia Ordep Serra.

Professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Serra é autor dos livros Águas do Rei e Rumores de Festa, que analisam as manifestações festivas de Salvador. Para o também antropólogo Roberto Albergaria, a iniciativa do padre demonstra falta de compreensão da cultura popular baiana e suas ramificações mais complexas. "Acho que o alto clero baiano continua arrogantemente birrento, considerando-se como o dono do cortejo e , mesmo, da cabeça dos festeiros e romeiros", diz Albergaria.

Historiador e religioso do candomblé, Jaime Sodré considera um equívoco a associação entre o lúdico e a ideia de sacrilégio. "Fico preocupado com essa associação, pois toda festa religiosa tem barracas no entorno da igreja. As pessoas saem da novena e da missa e sentam para usufruir as bebidas e comidas. É uma marca cultural tão antiga quanto as festas religiosas", acrescenta Sodré.

Para o historiador, ao longo da trajetória dos festejos no Bonfim há um ciclo de ações que ele considera orientadas para apagar indícios da cultura afro-brasileira.

No encontro entre catolicismo e as religiões afro-brasileiras o Senhor do Bonfim é associado ao orixá Oxalá. "As tradicionais fitinhas que seguem um padrão cromático do candomblé agora serão produzidas só em branco. São alterações que tentam apagar as contribuições de um povo que também é parte da festa", diz.

