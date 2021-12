Ação capacita pescadores e marisqueiras de Santana

Ampliar o conhecimento sobre legislação e questões socioambientais ligadas à pesca artesanal. Este é o objetivo da Oficina de Multiplicadores em Defesa da Pesca Artesanal programada para acontecer nesta sexta-feira, 17, para pescadores e marisqueiras da comunidade de Santana, em Ilha de Maré.

O treinamento gratuito integra o programa Maré Boa, promovido pela Braskem nas comunidades do entorno do Porto de Aratu, e tem parceria com Instituto Maré Global (IMG). A oficina será ministrada por Milton Sales de Santana.

Seu Naná, pescador e coordenador-geral da oficina de multiplicadores. Essa será a quarta edição das oficinas, que já foram promovidas nas comunidades de Praia Grande, Martelo e Bananeiras, reunindo quase 60 participantes. A quinta e última oficina deste primeiro ciclo está prevista para o mês de julho, na comunidade de Botelho.

Maré Boa é a marca que reúne as ações do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social do projeto TUP - Terminal de Uso Privativo da Braskem no Porto de Aratu. Através do Maré Boa serão realizadas ações sociais, de educação ambiental e valorização da cultura nas comunidades de Candeias e Ilha de Maré, com foco no desenvolvimento regional.

Controlada pela Organização Odebrecht, a Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, com volume anual de 16 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos.

