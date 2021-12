Ação arrecada doações para pessoas em risco social

Realizada simultaneamente em Salvador e em outras sete cidades do país, foi iniciada nesta sexta-feira, 22, a ação Coleta do Teto, para arrecadar doações financeiras para serem usadas em moradias para a população em risco social.



A iniciativa da organização não governamental Teto, que desenvolve projetos de combate à pobreza em 19 países, ocorre durante todo o final de semana - hoje, das 9h às 20h, e amanhã, das 10h30 às 16h.



Os voluntários estão espalhados em dez postos: quatro na Barra, três na Av. Garibaldi, duas no Canela e uma no Campo Grande. Nesses locais, eles aproveitam para falar sobre o projeto e pedir doações a pedestres e motoristas nos sinais de trânsito.



"Usamos o dinheiro para ações como a construção de casas emergenciais", explica Filipe Silva, voluntário soteropolitano que está à frente da atividade.



Sem vínculo governamental ou partidário, a ONG existe há 17 anos e chegou a Salvador em maio de 2014. Na capital baiana, primeira cidade do Nordeste abraçada pela instituição, a ONG já atua em três comunidades: Cidade de Plástico, em Periperi; Vila Esperança, em Pau da Lima; e o Quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas (Grande Salvador).



Nas duas primeiras, a Teto já esteve presente com a construção de casas emergenciais. Na última, ainda está em fase de pesquisa.

Artista baiano abraça a causa. Veja vídeo:







#BA Faça como o Pedro Pondé da Banda Scambo,no qual qual também apoia a grande COLETA 2015! Apoie você também!#TETOColeta #TETOBrasil #QuemLiga?__________________________Doe em: www.teto.org.br/catarse Posted by Teto - Brasil on Sábado, 23 de maio de 2015

