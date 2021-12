Ação alerta jovens do complexo do Nordeste de Amaralina

O popular “carro do ovo” mudou de função e levou mensagens de como enfrentar problemas vivenciados pela juventude periférica nesta terça-feira, 17. A ação ocorreu durante a mostra dos alunos do programa Corra pro Abraço, que movimentou os bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas.

“Foi uma experiência boa e diferente do que acontece todo dia por aqui”, contou o estudante Igor de Jesus. Há seis meses no projeto, Igor foi um dos alunos que usaram o alto-falante do veículo para explicar aos moradores medidas de redução de danos, como enfrentar a violência, e apontou perspectivas positivas com relação a autoestima e identidade da juventude das periferias. “Explicamos formas de denunciar abusos e a importância na redução de danos”, descreveu.

A ação integra a mostra de comunicação do programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), e é desenvolvido pela Cipó – Comunicação Interativa.

Interação

De acordo com Leandro Vilas Verdes, coordenador do Corra pro Abraço Juventude, o uso criativo das tecnologias permite que sejam feitas conexões com o dia a dia desses jovens.

“Trabalhamos com jovens em situações complexas de vulnerabilidades. Queremos, com as tecnologias, traçar para a comunidade outras trajetórias para a juventude”, destaca Leandro.

A escolha pelo “carro do ovo”, como conta o professor de sonoplastia Paulo Copaíba, veio como elemento de identidade dos bairros periféricos.

“Eles são bastante assertivos e criativos. Percebemos que usar o “carro do ovo” seria bem legal, por ter acesso fácil nas comunidades e impactar melhor as pessoas”, relata Paulo.

Também foi lançado o 1º Prêmio Culturas Juvenis, que pretende reconhecer a atuação de coletivos de jovens que fortalecem as expressões culturais nas periferias. Mais informações podem ser consultadas no endereço eletrônico www.cipo.org.br.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

