Acadêmicos reagem à depredação de monumentos

"Sabemos que monumentos são pichados, depredados e isso acontece em qualquer cidade. Mas o que está acontecendo em Salvador é algo insuportável". O desabafo é do presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aramis Ribeiro Costa, que ontem dirigiu uma reunião para discutir medidas contra a deterioração deste patrimônio urbanístico e cultural.

Também participaram do encontro representantes de órgãos públicos de Salvador, que trocaram ideias sobre a atuação da Academia de Letras da Bahia num esforço conjunto para mudar a situação. A maioria dos 171 monumentos de Salvador está em péssimo estado, o que depõe contra a civilidade do soteropolitano e a responsabilidade do poder público.

"Recentemente, os monumentos a D. Pedro II e a Castelo Branco (ambos em Nazaré) foram depredados", lembrou Ribeiro Costa, que também teve como convidados o gerente de operações da Guarda Municipal, João Neto, e o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro.

Promessa - Segundo a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, também presente, dentre as iniciativas pensadas pela prefeitura para a recuperação do patrimônio está a iluminação cênica em 40 monumentos. "Estamos recuperando 10 fontes luminosas e, para inibir o vandalismo, contamos com a Guarda Municipal".

Na reunião, a diretora do Museu de Arte da Bahia (MAB), Sylvia Athayde, parabenizou o jornal A TARDE pela publicação de matérias sobre monumentos depredados. "O apoio, com este tipo de matéria, é constante e demonstra que podemos tomar alguma medida para conservar os monumentos", disse.

