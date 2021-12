Academia registra aumento no número de matrículas com a proximidade do verão

Por conta da aproximidade do verão, que começa 21 de dezembro, as academias registraram aumento no número de matriculas. No ano de 2017 foi registrado 15% a mais nas matrículas, e esse ano é esperado uma movimentação igual ou maior.

Para Leandro Cardoso, sócio diretor de uma academia em Salvador, este aumento é comum nessa época, porque as pessoas querem perder aqueles quilos extras, adquiridos durante o inverno. “Sempre tem aquela parcela que deixa para correr atrás do prejuízo em cima da hora, por isso, as academias costumam registrar essa alta nas matrículas todos os anos”, relata Leandro.

