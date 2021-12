Academia de Letras encerra homenagens a Jorge Calmon

Uma sessão solene na Acadêmia de Letras da Bahia (ALB), em Nazaré, encerro, na noite desta quinta-feira, 9, o ciclo de homenagens pelo centenário do nascimento do jornalista Jorge Calmon (1915-2006). As homenagens integram uma programação iniciada pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI), no ano passado, com o apoio de outras instituições.

Jorge Calmon Moniz de Bittencourt, que foi membro da Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira de número 23, e chegou a presidi-la. Além de jornalista, ele foi professor, político e marcou a história no jornal A TARDE pela sua liderança e senso critico.

Emoção

Evelina Hoisel, presidente da ALB, emocionou-se ao falar do jornalista. Ela destacou a atuação de Calmon, junto ao governo, para transferir a sede da ALB, que ficava no Terreiro de Jesus, para o bairro de Nazaré.

"Jorge é um membro benfeitor da Acadêmia. Antes de me tornar membro da ABL, vinha ao eventos e ele era presença ativa. Ele contribuiu muito para o crescimento desta instituição", conta Hoisel.

Participaram da sessão na ALB familiares, amigos, políticos, jornalistas, funcionários e ex-funcionários do Grupo A TARDE. Nos 61 anos de Calmon em A TARDE, ele foi diretor-redator-chefe de 1971 a 1996. Caçula dos seis filhos do jornalista, o auditor fiscal Jorge Calmon Filho, 56, falou sobre a convivência com o pai.

"Ele sempre foi uma pessoa exemplar. E isso foi passado para os seis filhos. A grande característica dele era a dedicação, além do normal, ao jornalismo. Ele ainda encontrava tempo para ajudar outras instituições como as Obras Assistenciais Irmã Dulce e a Santa Casa de Misericórdia ", disse.

Bacharel em direito, ele ainda foi deputado estadual por duas vezes, secretário do Interior e de Justiça, chefe da Casa Civil e professor titular da Ufba

