Acaba em impasse reunião sobre cobrança de estacionamento

A primeira reunião, na quinta-feira, 11, entre representantes de shopping centers e da prefeitura para a liberação do termo de viabilidade de localização (TVL) de cobrança de estacionamento terminou em impasse.

Os empresários não aceitaram a proposta do município, de carência de 40 minutos, e querem liberar apenas 15 minutos. Outro ponto que não teve consenso foi a renúncia dos valores das multas fixadas pela Justiça contra a prefeitura desde o começo do ano passado.

Propostas

Outra proposta da prefeitura para liberar o TVL, e que ficou de ser estudada pelos dirigentes dos estabelecimentos, é uma contrapartida para a realização de obras. Ao final, representantes dos shopping centers se comprometeram a não iniciar a cobrança pelo uso de vagas até que seja firmado um acordo entre as partes.

No encontro, na Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), e que contou com a presença do secretário Sílvio Pinheiro, gestores dos centros de compras aceitaram outras reivindicações da prefeitura: instalação de segurança eletrônica, manutenção de segurança presencial e autorização para a Transalvador fiscalizar vagas para gestantes, idosos e pessoas com deficiência.

