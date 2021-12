Abuso sexual: Aborto legal só é feito no Iperba

Em alguns casos, as mulheres que são vítimas de abuso sexual e engravidam do agressor acabam encaminhando os filhos para adoção.

"Isso ocorre quando a mulher não quer o filho, mas também não tem coragem de abortar ou ainda nas situações em que ela

já ultrapassou a idade gestacional permitida para a realização do procedimento, que é até a 20ª semana", explica a coordenadora do Serviço Social do Instituto de Perinatalogia da Bahia (Iperba), Ana Oliveira.

Oficialmente, o Iperba é a única unidade de saúde em todo o Estado legalmente autorizada a fazer o aborto em mulheres vítimas de estupro.

Das 45 mulheres atendidas em 2012, 33 estavam grávidas. Destas, oito não puderam fazer o aborto porque já tinham ultrapassado a idade gestacional, 16 interromperam a gravidez e nove delas não retornaram ao local para realizar o procedimento.

"Algumas desistem no meio do processo", diz. Este ano, 18 mulheres foram atendidas na unidade.

Adoção - De acordo com o ex-juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, atual desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Salomão Resedá, os pais adotivos têm o direito de saber a origem da criança. "O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que os pais adotivos e o adotado têm o direito de conhecer a sua origem biológica", afirma.

adblock ativo