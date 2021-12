Abril tem sol intenso, mas maio deverá ser chuvoso

O índice pluviométrico de Salvador ficou abaixo do que era esperado este mês. Choveu 61,4 milímetros na cidade durante o período, o que representa apenas 19% dos 309 milímetros previstos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão para maio, entretanto, é que as chuvas se intensifiquem e atinjam uma média de 360 milímetros. Já em junho, a expectativa é que as chuvas alcancem uma média de 244 milímetros.

O Inmet prevê chuva para a capital a partir deste domingo, 27, por conta de uma frente fria que se aproxima.

A meteorologista do Inmet Cláudia Valéria Silva explica que a variação climática é comum no Nordeste. "Chove mais em abril, maio e junho, mas essa característica não é fixa. Depende da condição dos oceanos, da temperatura e das correntes", afirma.

Cláudia Valéria lembra que em abril de 2012 choveu 15% do esperado - apenas 48,9 milímetros. Já em abril de 2013, foi observada uma quantidade 230,8 milímetros.

Prevenção

Para minimizar os impactos que a chuva pode causar nos próximos meses, Paulo Fontana, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), conta que um conjunto de ações vem sendo desenvolvidas.

Segundo ele, a primeira delas é a limpeza de canais. "Limpamos o Jaguaripe, o de Patamares, o Beira-Rio e o do Calabar, justamente para dar fluidez à água", conta.

O secretário conta que também foram investidos cerca de R$ 100 mil em lonas, para evitar deslizamentos.

Segundo Fontana, Salvador tem 600 áreas de risco. Algumas encostas como as da ladeira do Cacau, do Alto da Terezinha, da Contorno e do Calabar estão sendo feitas.

Outras 10 encostas que estavam previstas para ser entregues em julho deste ano, com recursos do Ministério das Cidades, porém, não foram concluídas.

Segundo o secretário, cinco delas têm obras em andamento, como a do beco do Jiló, na Cidade Nova, outras cinco não tiveram as obras iniciadas, porque o projeto precisou de ajustes.

