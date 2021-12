Abrigo Lar da Criança é alvo de tentativa de golpe

Na primeira ligação, ele se identificou como Márcio Bet. Disse que trabalhava numa empresa de São Paulo de nome JE Transportes e que queria ajudar, com uma doação de R$ 20 mil, o abrigo Lar da Criança, em Vila Laura.

O instituto atende crianças vítimas de abandono, violência, maus tratos, abuso sexual e negligência de pais. Dois dias depois, ele voltou a fazer contato.

Informou que o financeiro da empresa havia errado e depositou R$ 23.980, por isso pedia que a direção do abrigo fizesse o depósito do valor em excesso.

Diretora do Lar da Criança, Iraci Coimbra, 55, desconfiou. "Quem errasse, geralmente, depositaria R$ 20 mil, mas os R$ 3.980 me pareciam estranhos", disse. Antes de confirmar a suspeita de fraude, a diretora fez diversas verificações.

Alerta

O titular da Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (DREOF), Marcelo Tannus, destacou que a orientação é desconfiar e que tentativas de golpe como esta têm sido comuns.

Após a ligação com o pedido, Iraci entrou em contato com o contador do abrigo, que verificou que havia o valor, mas estava bloqueado.

O "doador" voltou a fazer contato e deu a conta para o depósito em nome de Marcilene Ferreira da Silva. Iraci, então, pediu o envio do comprovante. O primeiro veio ilegível. O segundo, constava os dados do depósito.

Ela disse que iria ao banco fazer a transação. Antes, ligou para o telefone que seria da empresa. "Disseram que era de uma residência. Na internet, só achamos uma empresa com esse nome em Minas Gerais", contou.

Ao chegar no banco, ela conversou com a gerente que a aconselhou a esperar até o dia seguinte, quando foi confirmado que o cheque era fraudulento. "O pior para a gente foi a frustração. Estamos com pagamento de FGTS e INSS atrasados e esse dinheiro ajudaria muito", disse Iraci. Com capacidade para 25 crianças, atualmente há no abrigo 18 assistidos.

"A diretora foi correta. Ela se cercou de informações verdadeiras em cima de uma alegação falsa", afirmou o delegado. Segundo Tannus, quatro tipos de golpes são mais frequentes. Há a clonagem de cartão de crédito, compra de produtos pela internet que não existem, falso sequestro familiar e o golpe do prêmio recebido.

Conta para doações ao Abrigo Lar da Criança: conta corrente do Bradesco 390-5 / Agência 3679 - 0

adblock ativo