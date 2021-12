Abrigo Dom Pedro II retoma atividades gradativamente e volta a receber visitas de familiares

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Abrigo Dom Pedro II precisou interromper as visitas para evitar o contágio da doença entre os idosos, que são mais vulneráveis ao vírus. A unidade, localizada em Piatã, está retomando gradativamente as atividades e, no momento, somente familiares podem realizar visitas, das 14h às 16h.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), era permitido fazer apenas a entrega de medicações ou falar com o idoso através de chamada de vídeo, para evitar qualquer tipo de contato físico.

Foi necessária a adaptação do espaço e da equipe técnica de saúde para orientar os idosos sobre os cuidados de higienização, disponibilizando álcool em gel em cada cômodo do abrigo.

“Tivemos que intensificar os cuidados, especialmente o diálogo para evitar pânico entre eles. Também disponibilizamos sabonetes líquidos, ensinando-os a forma correta de lavar as mãos”, afirmou a gerente do Abrigo Dom Pedro II, Valéria Brito.

Neste momento, com as visitas entre familiares liberadas, o asilo passou a adotar a campanha Cortina do Abraço, tornando possível o abraço, porém sem contato direto. Segundo a gerente, os idosos sentem muita falta de abraço, calor humano e do amor da família.

“Por esse motivo, decidimos criar essa campanha, onde o parente pode abraçá-los sem ter o contato diretamente”, explicou.

