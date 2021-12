Abrigo de idosos pode ser fechado por falta de cobertura

Os 91 idosos que residem no Lar Irmã Maria Luiza podem ficar sem ter onde morar. O abrigo localizado no Uruguai está ameaçado de fechar as portas, em virtude de uma notificação enviada pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) há um mês, por conta de irregularidades no local.

O órgão solicitou que fosse construída uma cobertura metálica na frente da casa, área onde as roupas dos idosos são estendidas para secagem.

Segundo a irmã Maria Luiza, fundadora do abrigo, a Visa informou que a medida deve ser tomada para evitar que a poeira da rua seja direcionada para as roupas, colocando em risco a vida dos idosos.

A coordenadora de Vigilância Sanitária de Salvador, Karina Queiroz, disse que não teve acesso à notificação enviada para o Lar Irmã Maria Luiza, mas mencionou que a Visa está realizando o mesmo procedimento de vistoria em todos os abrigos de idosos da capital.

"A vigilância avalia as condições dos locais para evitar que os idosos passem por problemas que podem prejudicar a saúde deles. Esse é o nosso trabalho, garantir que essas pessoas tenham acesso a toda a estrutura necessária para o seu bem-estar", disse Karina.

Custo

Irmã Maria Luiza relatou que, somando a compra de materiais e a mão de obra para a construção da cobertura metálica, o abrigo tem que desembolsar em torno de R$ 9 mil.

"O prazo para resolver o problema era de 30 dias, porém não temos dinheiro o suficiente para isso. Eles tomaram uma medida muito drástica, não podemos desabrigar os idosos dessa maneira", lamentou a irmã.

Maria Luiza também contou que as contas de água e luz do abrigo estão atrasadas, totalizando aproximadamente R$ 4 mil. Segundo ela, isso dificulta ainda mais a situação financeira da instituição.

"Nós sobrevivemos apenas de doações. Por incrível que pareça, os mais humildes são os que mais nos ajudam. Irei pedir mais um prazo à Vigilância e eu tenho fé que vamos conseguir resolver essa situação", disse.

A coordenadora da Visa afirmou que pode haver a possibilidade de o órgão prorrogar o prazo para o abrigo resolver o problema. "Tudo tem que ser documentado. Se for preciso, pode-se prorrogar, dependendo das condições do local", concluiu Karina.

