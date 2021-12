Abrigo D. Pedro II promove festival de tortas

O Abrigo Dom Pedro II promove seu "Festival de Tortas" nesta sexta-feira, 12, das 14h às 17h. A instituição tem 74 idosos residentes e pretende usar o dinheiro arrecadado com o evento em atividades de recreação e lazer, que serão realizadas de 24 de setembro a 1º de outubro em comemoração à Semana do Idoso.

Para participar, é necessário contribuir com o valor simbólico de R$ 5, o que dá direito à uma fatia de torta e um refrigerante. As sobremesas são fornecidas por empresas e amigos do abrigo.

Entre as atividades previstas para a Semana do Idoso está a visita à Fazenda Villa Rial, localizada no município de Cachoeira. A instituição é vinculada à Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e se localiza na avenida Luiz Tarquínio, nº 20, no bairro Boa Viagem.

