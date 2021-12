Abrigo D. Pedro II carece de intervenções com urgência

Sete meses após o Ministério Público da Bahia ter oficiado a prefeitura de Salvador para que adotasse medidas urgentes no abrigo D. Pedro II - em relação à segurança e proteção contra incêndio - nada foi realizado.

Único abrigo 100% público da capital, o D. Pedro II passa por problemas de infraestrutura e segurança. Durante uma inspeção-surpresa realizada no ano passado dentro da instituição, o MP constatou diversos problemas.

A inspeção foi realizada pelo promotor Ulisses Campos, que atua no Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos do Idoso (Geido), em parceria com representantes de vários órgãos.

Além de infiltrações, rachaduras, problemas estruturais no conjunto arquitetônico e também relacionados ao atendimento médico, laudo feito por representantes do Corpo de Bombeiros constatou que era necessária a apresentação imediata de um projeto de segurança contra incêndio e pânico.

O documento pontua ainda que extintores de incêndio estão vencidos, não há sinalização de rotas de fuga, as saídas de emergência não são identificadas, entre outros problemas.

"Esse foi um dos problemas mais sérios, já que põe em risco a vida e a segurança dos idosos e o patrimônio público. Não podemos esquecer que esse é o único abrigo público da cidade e, portanto, deve estar em condições de dar um bom atendimento ao público", diz o promotor de Justiça, Ulisses Campos.

Prazo

Em abril deste ano, o promotor oficiou a prefeitura, indicando prazo de 10 dias para que adotasse medidas urgentes e imediatas.

O Abrigo D. Pedro II é administrado pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). Atualmente a instituição abriga 74 idosos.

Em entrevista ao jornal A TARDE, o titular da Semps, Henrique Trindade, afirmou que o prazo dado pelo MP é insuficiente para a adoção de quaisquer medidas.

"Fazer tudo o que foi solicitado em 10 dias é inviável, até porque precisamos da autorização do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para realizar qualquer tipo de alteração ou mudança no abrigo". O prédio foi tombado pelo Iphan no dia 8 de julho de 1980.

Trindade afirmou ainda que solicitações pedindo autorização para efetuar as mudanças foram encaminhadas ao Iphan, mas que não obteve retorno do órgão.

"Qualquer solicitação feita ao Iphan demora muito para ser aprovada. A burocracia é muito grande", afirmou o secretário. A equipe de reportagem de A TARDE pediu a relação das solicitações feitas pela Semps ao Iphan, mas não obteve retorno até o fechamento deste edição.

Intervenção

A coordenadora técnica substituta da Superintendência do Iphan na Bahia, Karina Monteiro de Lira, informou, no entanto, que "não há solicitação de análise e/ou manifestação a qualquer tipo de projeto de intervenção para o Asilo D.Pedro II".

Ainda de acordo com Karina, a partir de uma vistoria feita pelo órgão foi lavrado no dia 28 de agosto de 2014 um auto de infração contra o secretário da Semps, Henrique Trindade, devido à falta de manutenção e à realização de intervenções irregulares no abrigo.

No dia 1º de setembro deste ano, diz a representante do Iphan, foi encaminhado, inclusive, um ofício ao promotor de Justiça Ulisses Campos Araújo, com informações técnicas sobre o estado de conservação e preservação do bem tombado.

"Em 8 de outubro de 2014, foi negada a defesa de auto de infração ao secretário Henrique Trindade e dado encaminhamento para o cálculo de multa", afirma.

Procurado pela equipe de reportagem, Henrique Trindade afirmou que esteve pessoalmente com o superintendente do Iphan, Carlos Amorim, e falou sobre a necessidade da aprovação do órgão. O secretário não soube informar, no entanto, quais foram as solicitações nem quando a conversa foi realizada.

