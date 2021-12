Abrigo celebra dia internacional com programação exclusiva

Até a próxima terça-feira, o Abrigo D. Pedro II, na Cidade Baixa, contará com programação exclusiva em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que é celebrado no sábado, 1º de outubro. Os 60 senhores e senhoras acolhidos no local participarão de atividades lúdicas e esportivas realizadas pela Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps).

Alegre e bem-vestido em um paletó, o aposentado Lázaro Matos, 68, esperava ansioso pela vez de apresentar um número musical na tarde desta terça-feira, 27. Há seis anos e meio no abrigo, ele gosta de participar de atividades que envolvam dança e percussão. "Eu gosto muito de festejar, meu hobby é dançar. É importante comemorar nosso dia com alegria", disse, todo sorridente.

A também aposentada Lúcia Maria, 65, dançou valsa com um dos colegas: "Eu lembro do meu tempo de menina. É tão bom ter uma festa para se divertir. A gente se sente especial". Além do show de talentos, os idosos se divertiram com a apresentação de coral dos estudantes do Colégio Nossa Senhora da Conceição e puderam expor as artes plásticas que fazem no abrigo.

"Eles gostam desses eventos e participam bastante. Alguns têm família mais presente e outros já não possuem mais a referência familiar, então é uma maneira de socializar uns com os outros e com visitantes também", descreveu a subgerente do D. Pedro II, Maria Augusta Pires.

Na programação também está prevista uma palestra sobre o consumo do álcool e suas implicações, ida ao cinema e um baile festivo para encerrar as comemorações alusivas à data. Com 129 anos, o Abrigo Dom Pedro II segue com a missão de amparar e acolher idosos a partir de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, 60 deles vivem na unidade assistencial, com atividades socioeducativas, de lazer e culturais.

Direitos e deveres

Eles iniciaram o dia com um bate-papo a respeito dos direitos e deveres dos idosos. A assistente social Áurea Regina Vasconcelos esclareceu questões sobre o Estatuto do Idoso e promoveu um jogo da memória com imagens que remetem ao tema. "A atividade auxilia no aprendizado", explicou a profissional.

