Abraço simbólico pede preservação do Centro de Convenções

Representantes do trade turístico de Salvador participaram na manhã desta quinta-feira, 11, de uma manifestação pacífica a favor da preservação do Centro de Convenções da Bahia, localizado no bairro do Stiep.

Centenas de profissionais se uniram para dar um abraço simbólico no equipamento, com o objetivo de chamar a atenção do governo do estado para a realização de obras emergenciais necessárias e impedir que ele seja transferido para o bairro do Comércio.

A mudança é motivo de reclamação dos empresários da área hoteleira que atuam na região e seriam prejudicados pela ausência do centro, que abriga uma série de eventos importantes para a economia local.

O Centro de Convenções foi construído há 36 anos e nunca passou por um processo de modernização.

