Aconteceu na manhã deste sábado, 7, o abraço simbólico ao Cine Jandaia, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador. Durante o ato Eneida Lima dos Santos representou e interpretou Bidu Sayão, a soprano brasileira já se apresentou no local.

De acordo com o organizador da ação, o marchand Dimitri Ganzelevitch, o intuito é chamar a atenção das autoridades para a situação do Jandaia. "É para as autoridades tomarem vergonha para desapropriar o imóvel e restaurar. Há 20 anos, está em decadência total e o proprietário não faz nada", reclamou.

Da Redação Abraço simbólico no Cine Jandaia tem Bidu Sayão; veja

Na sexta-feira, 6, o governo do estado anunciou que um novo equipamento cultural pode ser construído no local, onde já se apresentaram nomes como Carmem Miranda, Bidu Sião e Dalva de Oliveira.

Como primeira etapa, o governador Rui Costa determinou que o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac) realize obras emergenciais de conservação do cineteatro - como o escoramento de toda a estrutura do imóvel, tombado como patrimônio cultural desde 2010.

adblock ativo