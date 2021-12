Abraço coletivo reivindica renovação de Projeto Viver

Um ato simbólico em prol do Projeto Viver - serviço de atenção a pessoas em situação de violência sexual - foi realizado nesta terça-feira, 5, em frente ao Instituto Médico-Legal (IML), nos Barris. O intuito foi chamar a atenção das autoridades para a situação do núcleo.

Conforme a Defensoria Pública, não há número suficiente de profissionais para garantir o ideal funcionamento do projeto.

Segundo Gisele Aguiar, defensora pública especializada em defesa dos direitos da criança e do adolescente, o ato foi feito em virtude da demora no serviço prestado aos assistidos. "O Viver é o único projeto multidisciplinar da Bahia. Procuramos o núcleo e verificamos uma diminuição absurda de funcionários, de 39 restaram 12", destacou.

Ainda conforme a defensora pública, o Viver ainda funciona porque os profissionais são dedicados. "A unidade de Periperi foi fechada. A população suburbana está desassistida. Temos audiência marcada na Secretaria da Segurança Pública e encaminhamos uma ficha ao governador", frisa.

A coordenadora do Viver, Dayse Dantas, informou que há intenção de aumentar o quadro de funcionários. "Ao longo dos últimos quatro anos, os contratos foram sendo encerrados. Esses contratos precisam ser repostos, para trazer novos profissionais", explicou.

Ampliar atendimento

De acordo com Dayse Dantas, há intenção de ampliar o horário de atendimento. "Funcionamos de segunda a sexta, das 7h às 19h. Queremos passar a atender de segunda a segunda, das 7h à meia-noite", aponta.

A coordenadora observa que "não é simples trazer um bom profissional para um serviço tão especializado. É preciso ter cautela, a seleção precisa ser cuidadosa, porque estamos entregando a esse futuro profissional um cliente especial, que se encontra em profunda dor, sofrimento emocional e físico por ter tido sua dignidade afetada".

Dados do Viver revelam que, entre janeiro e setembro de 2015, foram computados 217 estupros de vulnerável. A faixa etária mais comum nos atendimentos do órgão foi entre 12 e 15 anos (107 atendimentos num total de 431 casos de violência sexual no período).

