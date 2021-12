Abordagem a homem em surto acaba com agressão e tiros para cima no Stiep

Moradores da rua Rodolfo Coelho Cavalcante, no Stiep, em Salvador, acordaram assustados com uma confusão protagonizada por um homem, que resistiu a prisão, e policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), na manhã desta terça-feira, 17. Teve até tiro em janela de um edifício da área.

Segundo a PM, os policiais foram acionados por volta de 6h, para atender a ocorrência de um individuo que estava agredindo pedestres e gritando por socorro. O homem seria o garoto de programa Rodrigo Bispo dos Santos, de 27 anos.

Após a prisão, Rodrigo foi levado para Central de Flagrantes, na avenida ACM, e ouvido pelo coordenador adjunto Roberto César Nunes. “Quando ele foi preso, disse que alguém queria matá-lo com uma metralhadora. Estava bem agressivo e pulou o muro de um condomínio. Depois, ele revelou ter feito uso de cocaína”, relatou o delegado.

A confusão teria sido por causa de um programa mal resolvido. Durante o depoimento, Rodrigo contou que havia realizado o programa em um dos edifícios na região e o ‘cliente’ não havia pago o dinheiro todo do programa.

“Ele contou que cobrou R$ 300 para ficar a noite toda e o cliente pagou R$ 250 e não quis pedir um Uber para ele ir para casa. Quando ele se preparava para ir embora, ele flagrou o rapaz revirando sua carteira. Isso causou a revolta nele”, completou. Após ser ouvido, Rodrigo foi liberado e vai responder por resistência a prisão em liberdade.

Um dos tiros dados por policial acertou a janela de um apê no 10º andar deste prédio

Pontapé na viatura

Sob efeito de drogas, Rodrigo dificultou bastante o trabalho dos policiais, que tentaram contê-lo de diversas formas. Em um vídeo, gravado por um morador, aparece o momento em que os policiais tentam prendê-lo, mas ele se afasta. Um dos PMs chega a agredi-lo com um chute. Outro faz um disparo para cima, para alertá-lo. Mas nada disso tem sucesso.

Foram necessários cinco policiais para conseguir segurá-lo. Mesmo assim, os PMs, pelo tamanho e porte físico do indivíduo, ainda tiveram dificuldade para colocá-lo no fundo da viatura. Durante a ação, Rodrigo chegou a dar um pontapé na porta da viatura e um dos policiais foi atingido pela porta.

Tiros para cima

Durante a ação, um dos policiais atirou três vezes para o alto. Um dos disparos atingiu a janela do 10º andar do edifício Residencial das Ondas. A moradora registrou o fato na 9ª DT (Boca do Rio).

“Ela informou que seu apertamento teria sido alvo de tiro. E que tinha um fato ocorrido entre um homem e PMs. Pelos vídeos, dá para ver que um dos policiais atirou para advertir e esse tiro, infelizmente, atingiu o apartamento. O trabalho de polícia judiciária já foi feito e agora segue para a Corregedoria da PM”, contou o delegado titular, Antônio Carlos Magalhães Santos.

Ele defendeu a ação policial. “Infelizmente estão criticando a ação da PM. Eu, como policial, sei o que é estar acordado às 6h, sob estresse, cansaço, você está prendendo uma pessoa e ela correndo e agredindo outras. Mas acho que houve um erro, um descuido, mas em nenhum momento ele atirou para atingir alguém. Como em qualquer atividade, policial militar também é passível a erro”, concluiu o delegado.

