Abertas inscrições de escolas para conferência ambiental

Escolas da rede pública de Salvador interessadas em participar da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), devem se inscrever até o dia 31 de agosto. A inscrição vale apenas para os estabelecimentos que oferecem o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

A Conferência objetiva fortalecer a cidadania ambiental nas escolas e comunidades, estimulando uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora. Cada escola deve elaborar um projeto dentro do tema "Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis" que promova a sustentabilidade socioambiental.

A Conferência é o momento em que estudantes, professores e demais interessados reúnem-se para dialogar sobre como transformar sua escola em um espaço educador sustentável. Mais informações sobre o evento podem ser consultadas no site https://conferenciainfanto.mec.gov.br/.

