Aberta inscrições para oficinas de Crítica Cinematográfica e Fotografia

No mês de novembro, o XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema realiza no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha oficinas de crítica Cinematográfica e Fotografia. As atividades serão ministradas pelo pesquisador e crítico de cinema André Dib e o especialista em direção de fotografia Andrea Capella e serão realizadas durante o Panorama Coisa de Cinema em Salvador, que acontece de 14 a 21 de novembro.

As inscrições para as oficinas serão realizadas até 5 de novembro e os selecionados terão sua participação confirmada após o pagamento de taxa de R$ 150,00.

As aulas com André Dib acontecem nos períodos da manhã e da tarde, dedicadas inteiramente à produções de texto, desenvolvimento do pensamento crítico, a reflexão sobre o cinema ampliando as possibilidades de olhar por meio da exibição de obras, leitura de textos e a aplicação das técnicas e instrumentos apresentados.

Para se inscrever é necessário ser maior de 16 anos, produzir um texto de até 2500 caracteres sobre um filme de livre escolha e enviá-lo para o e-mail andrehdib@gmail.com informando o nome, idade, cidade, telefone e escolaridade.

Já a oficina com Andrea Capellla acontecerá pela manhã e terá 16 horas de duração. O diretor foi premiado pela direção de fotografia de “Na sua companhia” (Marcelo Caetano) e “Por dentro de uma gota d’água” (Felipe Bragança e Marina Meliande). Andrea irá usar os seus trabalhos para realizar testes comparativos com câmeras. Os interessados devem enviar nome, telefone de contato, breve currículo e carta de motivação para formacao.panoramacoisadecinema@gmail.com, colocando o nome da oficina no assunto do e-mail.

Mais informações podem ser conferidas na rede social do Festival.

