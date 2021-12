Aberta inscrições para curso gratuito de brigada de incêndio na Barroquinha

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de brigada de incêndio, no 1º Grupamento de Bombeiro Militar, ao lado da Ladeira da Praça, no bairro da Barroquinha, em Salvador. As aulas ocorrerão entre os dias 10 a 12 de novembro, das 8h às 12h30.

Foram disponibilizadas 40 vagas para as atividades, que serão compostas por 8h de aulas teóricas e 4h de prática. É obrigatório cumprir toda a carga horária. As inscrições devem ser feitas até a próxima terça, 6.

Para se inscrever é necessário solicitar o envio da ficha de inscrição pelos telefones (71) 99982-4799 ou (71) 99975-8408. Os interessados devem informar nome, telefone, RG, nível de escolaridade e endereço.

O curso tem o objetivo de preparar os moradores da região, comerciantes e trabalhadores para enfrentar situações emergenciais, na operação de equipamentos de combate a incêndios ou ações preventivas.

adblock ativo