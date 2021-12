Aberta inscrições para curso de especialização em gestão alimentícia

Estão abertas as matrículas para o curso de especialização em “Gestão em Unidades Produtoras de Refeições e Alimentos” que será voltada para nutricionistas, gastrônomos, engenheiros de alimentos e gestores de Alimentos e Bebidas com diploma de graduação. O curso será realizado pelo Centro Universitário Dom Pedro II (Grupo Unidom), sob a coordenação geral da Nut. M.S. Diva Rocha Lima.

Com carga horária de 380h, as aulas acontecem uma vez no mês, a partir do dia 16 de março, no prédio do Fiesta Convention Center, localizado no bairro da Pituba.

Entre as disciplinas ofertadas estão "Tendências e Desafios das Unidades Produtoras de Refeições e Alimentos", "Planejamento de Negócios e Marketing", "Desenvolvimento de Pessoas", "Higiene e Segurança dos Alimentos", entre outros.

As inscrições acontecem presencialmente nos prédios Alameda Salvador e Torre América. Os interessados devem apresentar xerox da carteira de identidade ou habilitação, xerox do CPF, xerox autenticada do Certificado de Conclusão de Curso de Graduação (Diploma), 2 fotos 3x4 e comprovante de residência atualizado.

Mais informações no site do curso.

