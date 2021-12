Aberje realiza encontro para debater "Mobilidade Urbana e Reputação"

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) abriu inscrições para o IIº Encontro Aberje Bahia, que será realizado no Centro de Eventos do Senai/Cimatex, em Piatã.

Com inscrições gratuitas, o evento acontecerá no dia 26 de julho, às 8h30, para 80 executivos de comunicação. Os interessados podem se inscrever no site do encontro.

O tema deste encontro será "Mobilidade Urbana e Reputação: O caso da CCR Metrô Bahia". A palestra será ministrada por Daniel Marinho, gestor de comunicação e ouvidoriia da CCR Metrô Bahia.

Além disso, no painel Experiências Aberje, haverá um debate sobre os "Impactos do Digital na Comunicação Interna", este espaço é destinado para os profissionais de comunicação dialogarem sobre as transformações da área. Sócia-diretora da Texto & Cia, Monique Melo mediará o debate que terá a presença do consultor de Comunicação Corporativa da BASF, Rafael Almeida, e do sócio-diretor de Estratégia e Cultura Organizacional da Supera Comunicação, José Luis Ovando.

adblock ativo