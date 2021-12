Aberje discute importância da comunicação e economia criativa na Bahia

Visando o aperfeiçoamento dos profissionais de comunicação sobre economia criativa que a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) realizou, na manhã desta sexta-feira, 5, o Capítulo Aberje, com o 4º encontro na Bahia, no auditório da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), em Salvador.

Com tema “Revolução criativa na Bahêa: o que a comunicação tem a ver com isso”, o encontro reuniu cerca de 200 profissionais baianos das comunicação, com palestras e rodas de conversa. Segundo o gerente de Comunicação da Odebrecht S.A e diretor do Capítulo Aberje, Marcelo Gentil, a ideia é trazer temas com mentes que estão pensando e ajudando a economia criativa.

“Hoje, com economia criativa como tema, trouxemos games, marketing cultural, websérie. Estamos sempre visando o futuro”, ressalta Marcelo.

Palestras e mesa redonda

O Encontro Aberje Bahia contou com abertura de Marcelo Gentil, seguido por uma palestra do gerente de comunicação do Esporte Clube Bahia (E.C. Bahia), Nelson Barros. Para finalizar, ocorreu a ‘Mesa Criativa Aberje’, uma roda de conversa com sócio da Strike Games e idealizador do jogo sobre a Revolta dos Búzios, Alexandre Santos; do diretor técnico e idealizador do festival Salvador Mapping, José Enrique Iglesias; e da integrante do coletivo Êpa Filmes e produtora da websérie baiana Punho Negro, Milena Anjos.

Para Nelson Barros, o encontro proporciona a valorização do baiano em suas áreas de trabalho. “Eu acho que tem uma certa diáspora baiana de mentes criativas que estavam indo para o sudeste e agora tem muita volta dessas pessoas. Acredito porque está tendo uma força muito grande de construir a identidade baiana, assumindo as características de soteropolitano com muito orgulho”, comenta o gerente de comunicação do Bahia.

O gerente de comunicação do E. C. Bahia foi o primeiro palestrante do encontro (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Voltado para comunicólogos, o evento buscou também reciclar os profissionais da área para as novas configurações do mercado, principalmente com o meio digital. Com isso, durante as palestras, foram destacados casos de sucessos das empresas envolvidas através de ações nas redes sociais.

“Estamos vivendo uma transformação digital e ela tem um impacto total na área de comunicação. Ao mesmo tempo ela abre uma janela de oportunidades que a gente nunca teve. Este é um momento extremamente desafiador, extremamente difícil, mas ao mesmo tempo nunca houve tantas opções para o profissional de comunicação e para a comunicação de uma maneira geral”, acredita Gentil.

Foi para acompanhar estas mudanças e poder levar para a sala de aula que a professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Hérica Lene, participou do encontro. Buscando se reciclar, Hérica destaca a importância destes eventos na formação do profissional, tanto formado quanto graduando.

“Discutir as ações estratégicas que estão sendo feitas no âmbito da comunicação organizacional foi o meu maior ponto de interesse pelo encontro. Por isso eu participo como docente, para ficar por dentro dessas ações que estão sendo feitas e para fazer essa ponte entre o mercado e a academia. Levar este conhecimento prático para a sala de aula, para preparar melhor o aluno”, explana Hérica.

Comunicação: o que tem a ver?

Quando questionados sobre o que a comunicação tem a ver com a revolução criativa, tema do evento, todos profissionais concordam que comunicação e criatividade devem ‘andar de mãos dadas’.

Segundo a diretora da agência ATCom, Suelly Temporal, a criatividade baiana está em todas as coisas que fazemos no dia-a-dia e, por conta disso, é o braço mais importante da comunicação no Estado.

“Sem criatividade a gente não faz nada, a gente não vai nem na esquina hoje em dia. Porque as formas de ‘ir na esquina’ estão diferentes. Você tem formas de se locomover, de comprar, de consumir diferentes. De se comunicar nem se comenta. É o impacto da revolução da informação na comunicação é imenso”, diz Suelly.

Marcelo Gentil explica que é preciso ‘colocar luz’ naquilo que a Bahia sabe fazer bem, mas que de repente precisa estruturar uma tecnologia baiana para que isso vire um potencial competitivo.

“Quantos países estão querendo transformar, ou até já conseguiram transformar, sua cultura e um ativo para, por exemplo, o turismo. A Bahia tem tudo para ser um pólo neste sentido, então este evento visa também unir a comunicação ao desenvolvimento econômico”, destaca Gentil.

Em clima de alegria, e feliz pelo convite de palestrante, Nelson Barros faz uma analogia da comunicação baiana aos jogadores de futebol. “Nossos profissionais é como se fossem a ‘prata da casa’, a ‘divisão de base’. Estamos voltando com tudo para o time, que pode até apresentar momentos ruins, mas está no auge ainda. O que não falta na Bahia é criatividade”, finaliza o gerente de comunicação do E.C. Bahia.

O Encontro Aberje Bahia é uma realização do Capítulo Aberje, com apoio da Coelba, Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas (Conrerp) 5, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE), IQ Tecnologia, Odebrecht e Supera Comunicação.

