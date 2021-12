Abelhas atacam e ainda ameaçam no Campo Grande

"Imagine você ficar acuado na própria casa". Essa foi a sensação do músico e professor Artur Nogueira, de 50 anos, atacado por abelhas na última segunda-feira.

O professor mora na rua Banco dos Ingleses, no Campo Grande, ao lado de um terreno baldio, área em que estão as árvores que abrigam duas colmeias grandes. "O dono abandonou o terreno irresponsavelmente. A falta de manutenção atrai ratos, baratas e a área é utilizada por fumantes de crack", reclamou Nogueira.

O músico colocou toalhas em todas as janelas e portas da casa para impedir a entrada das abelhas. Os galhos em que as colmeias estão ficam acima do quintal da residência dele.

"Senti dor de cabeça, vontade de vomitar e vertigens", contou o professor, que levou 45 ferroadas. Ele disse que alguns insetos ficaram presos nos cabelos: "Cheguei a bater na minha própria cabeça para me livrar delas".

A doméstica que trabalha na casa de Artur também foi atingida. "Nunca vi uma situação dessa na vida. Achei que ia morrer", lembrou Rita de Cássia, picada, principalmente, no rosto e pescoço. O filho de Rita, de 18 anos, também estava na casa no momento do ataque e acabou picado.

Apenas uma idosa que mora na residência, tia de Artur Nogueira, não ficou ferida, pois foi levada pelo irmão dele, André Nogueira, para um quarto fechado.

A ameaça vem de terreno baldio ao lado da residência (Foto: Margarida Neide / Ag. A TARDE)

Cachorros

O ataque aconteceu na última segunda-feira por volta do meio-dia. "Eu estava almoçando com a minha família e comecei a ouvir os cachorros grunhindo no quintal", disse o músico.

Artur chegou a pensar que era uma brincadeira entre os animais, mas percebeu a situação ao olhar por uma abertura da porta: "Os cachorros fugiam de uma grande nuvem de abelhas. Acredito que eram mais de mil insetos, um inferno".

Ao ver as abelhas, Artur gritou e os familiares começaram a fechar todas as portas e janelas para evitar que as abelhas invadissem a casa. Ele foi resgatar os quatro cachorros do quintal, mas os animais não resistiram ao ataque. Neste momento, o músico foi picado e algumas abelhas entraram nos cômodos da residência, atingindo também o irmão do músico e as outras pessoas.

O professor tentou contatar algum órgão que faça a retirada de enxames e colmeias, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e bombeiros, mas, segundo ele, nenhum se diz responsável pela ação.

"Vivemos em uma cidade de brincadeira. Terei que desembolsar R$ 700 para que uma empresa faça o serviço", desabafou Nogueira.

O porteiro do edifício Santa Elisa, vizinho à casa, Antônio Carlos Oliveira, também foi atingido pelas abelhas e contou que elas causam transtornos aos moradores.

